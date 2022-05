Martine BRISSE

Mon profil:

Professionelle des RH et du développement avec une expérience dans différents secteurs au niveau national et international.

Mon approche:

De la vision et de la stratégie vers l'implémentation concrète et pratique, forte en développement des Hommes et du talent, en relations et négociations sociales, leader de changement et d'équipe

Mon projet:

Construire des résultats d'entreprise solides et durables au travers de l'implication des tous les travaillerus et au travers de la co-création.



Mes compétences :

Développement des organisations

Développement des Talents

Gestion des ventes

Gestion du changement

Human Capital

Human capital management

Leadership

Management

Négociations

Négociations sociales

Orienté résultats

Relations sociales

Relations sociales négociations

Team Leadership

ventes