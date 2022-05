Martine BURGUÉ

De la communication à la formation, il n'y a qu'un pas! Car l'une comme l'autre sont des vecteurs fondamentaux d'évolution des hommes et des entreprises.



La communication a toujours été le cœur de mon métier. Dans les différents postes que j'ai occupés, j'ai pu constater que l'efficacité professionnelle était incontournable pour répondre d'une part aux exigences des clients et d'autre part aux exigences de l'entreprise.

Prendre la parole en public, soigner mes écrits professionnels, gérer des situations délicates et/ou conflictuelles, manager une équipe, tenir des réunions efficaces, gérer mon activité commerciale étaient autant de compétences nécessaires pour mener à bien ma ou mes fonctions. J'ai donc eu à cœur de les développer et d'en faire des alliés.



Mes compétences :

Management d'équipe

Management de projet

Gestion commerciale

Communication interpersonnelle