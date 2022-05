Martine C FANNY MATOB

Vaillante et valeureuse Camerounaise. Dynamique , partisane du culte de l'effort , du mérite et du travail toujours bien fait. Forte capacité de persuasion et de gestion de ressource humaine , adepte des situations professionnelles difficiles considérées comme perdues.

Combattante de la médiocrité , du favoritisme , la tricherie...





Être toujours LEADER par le travail , c'est ma devise !





Après un Licence en Communication des Organisations , une filière qui n'était pas véritablement comprise , j'ai décidé de mettre ma formation à profit. Communiquer c'est essentiel , en entreprise ça l'est encore plus car on a pas souvent pu comprendre le pourquoi des crises en entreprise ! Les prévenir , les gérer quand elles surviennent et arriver à établir une plateforme entre employeurs et employés sont à mon avis , les véritables sources de productivité en entreprise.



Mes compétences :

RIGUEUR

ORGANISATION