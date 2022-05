Martine CARON

Mon projet : Assurer un poste d'Assistante Administration des Ventes ou d'Assistante Service Client dans une entreprise du Nord à caractère national ou international. C'est à cette fonction que je mettrai le mieux à profit mes qualités personnelles et mes expériences professionnelles.



Mes compétences :

Relation clientèle, Ecoute, Information, Conseil, Satisfaction, Fidélisation et Développement.



Mon savoir être : le respect de mes engagements et de l'image de l'entreprise.

Persévérante, autonome, j'ai l'esprit d'équipe et j'aime répandre mon enthousiasme sur l'équipe.

Je garde toujours l'attitude professionnelle.