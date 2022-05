Martine CARRETEROS

Depuis plus de vingt ans, nous sommes là pour vous accompagner à chaque étape de votre vie. Conseils, bilans réguliers de vos différents contrats d’assurances… nous nous assurons que vos garanties correspondent réellement à vos besoins du moment.



En tant que spécialistes de l’entreprise, nous vous accompagnons, vous et votre société. Protection des équipements, assurance santé et prévoyance pour les salariés et le dirigeant… nos contrats s’adaptent à votre situation. Écoute et conseil sont nos maîtres mots : en plus de solides garanties et de services d’assistance, nous réajustons régulièrement vos contrats.Notre agence de La Ciotat est également spécialisée en banque. Selon vos objectifs, nous proposons des solutions de financement et d’épargne pour vous et vos salariés. Nous gérons aussi votre passif social et vous conseillons dans votre gestion de patrimoine.



Parlons-en ensemble !





Mes compétences :

mutuelle d'entreprise

décennales, dommages ouvrages

particuliers autos, 2 roues

syndics de copro

risques industriels

accidents de la vie privée

flottes automobiles

assurance chômage du chef d'entreprise

navigation de plaiusance

prévoyance, retraite

professionnels: locaux, machines, RC

banque: placements, prêts

particuliers habitation, assurance scolaire, RC