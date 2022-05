Martine CAVELIER

Forte d'une expérience de plus de 20 ans dans l'animation d'équipe, j'ai exercé mes fonctions de Management dans l'Informatique puis la Finance, dans le secteur de l'Immobilier au sein d’Allianz Real Estate France, puis dans le secteur de la Banque au sein d'Allianz Patrimoine.

Spécialisée dans le métier du Pilotage Financier depuis une dizaine d'année, mon rôle est triple :

- effectuer les analyses financières les plus pertinentes à l’attention des dirigeants et mettre en place les indicateurs d'alerte de dérives éventuelles

- intégrer les orientations d’investissements/désinvestissements et d'optimisation des coûts dans une vision budgétaire à 3 ans ,

- assurer la production du Reporting Financier et Réglementaire



Ingénieur de formation, j'ai commencé ma carrière dans des métiers de consultante en management des systèmes d’information, en conduite de projets, puis en tant que Manager de projets stratégiques du groupe Allianz.

En 1998, j'ai souhaité donner une nouvelle dimension à ma carrière en suivant un Master en Gestion de Patrimoine et Immobilier (IMPI). Mon parcours évolue alors vers des métiers Financiers dans les domaines associés à la Gestion de Patrimoine.





Mes Domaines de compétences sont:

- Management de projets stratégique d'entreprise

- Analyse de rentabilité et suivi de la performance

- Contrôle de gestion : Processus budgétaire, et analyse d'écart sur clôture mensuelle

- Reporting Financier et Réglementaire

- Architecture des systèmes d'information

- Gestion de Patrimoine

- Animation d'équipes



Mes compétences :

Analyse financière

Architecture

Baux

Budget

BUDGET – CONTROLE DE GESTION

Business

Business plan

Contrôle de gestion

DCF

fiscalité

Immobilier

Management

Pilotage

Process

Real Estate

Système d'Information

Urbanisation

Business planning

Information Technology

Budgétisation