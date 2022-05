Martine CAZIER

Ingénieur centralien de la promotion 1983,

Depuis début 2012, Déléguée à la stratégie et au développement et Secrétaire Générale du groupe IGS (Institut de Gestion Sociale), un des acteurs majeur de l'enseignement supérieur privé associatif en France :14000 étudiants, apprentis, alternants et professionnels dans 120 programmes de formations dans 9 filières métiers sur 5 campus à Paris, Lyon, Toulouse, Shanghai, Dublin - 50000 anciens.



Après cinq ans passés à l'Ecole Centrale Paris comme directrice générale adjointe et directrice des études, où avec les équipes administratives des études et les départements d'enseignement, nous avons mis en place une refonte complète de l'enseignement, du contenu à l'organisation, en passant par la scolarité et la pédagogie (TICE).



Tout en gérant, en parallèle, les conséquences sur l'établissement et ses alliés, d'une évolution profonde de l'enseignement supérieur français et européen et de sa compétitivité internationale.



J'aime rassembler, motiver et reconnaitre des équipes variées autour de challenges stratégiques et opérationnels, pour obtenir des résultats rapides, avec bonne humeur et énergie.



Très adaptable, j'ai occupé des postes de direction d'entités opérationnelles en entreprise chez Publicis (7 ans), CNH (8 ans) et l'Oreal (3 ans) ainsi que d'associée en conseil de direction générale chez ALTIME (6 ans) et 6-24 Consulting.



Mes compétences :

Direction générale

Conseil

Ingénierie

Industrie

Formation