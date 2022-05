Martine CHARBONNEL BORJEIX

J'ai travaillé à l'Université Bordeaux I dans un laboratoire de recherche rattaché au CNRS où l'on m'a confié l'administration de la recherche et plus particulièrement la partie internationale : prise en charge de la venue des professeurs étrangers, congrès internationaux, gestion des journaux étrangers, publications.

Je me suis impliquée également dans l'organisation de stages pour une école européenne de Chimie Analytiquoe de Paris. La partie Travaux Pratiques avait lieu au laboratoire qui fournissait aux stagiaires un appareillage de pointe, notamment un parc analytique et les intervenants étaient des enseignants du laboratoire.



J'ai beaucoup aimé ce travail.

Maintenant je fais des traductions, qui est ma formation initiale.

Je pratique des traductions anglais français en commerce international, environnement, enseignement, architecture .



Je peux également faire la correspondance en anglais de petites entreprises.

J'aimerais avoir des contacts sur Bordeaux et sa région pour développer mon activité.



Mon objectif actuel est de donner des cours de conversation en anglais sur Bordeaux et sa région (Talence)

Dans l'immédiat je voudrais développer une activité ludique et efficace en mettant en contact des élèves de collèges et de lycées pour participer à des cours de conversation anglaise, deux heures par semaine.

Le but est de parler anglais, se distraire ensemble, faire des échanges pour progresser dans la communication.



En dernier lieu, je me suis reconvertie dans le marketing de réseau pour commercialiser des "Fontaines Royales" dans le domaine du luxe et des logos pour cristalliser l'image de l'entreprise. Nouvelle expérience, nouvelle aventure !! J'ai mis fin à cette expérience, préférant me consacrer à la traduction et à l'enseignement.



Mes compétences :

J'aime traduire et dialoguer en anglais

Futures Operations

Writing skills