Martine CHAVANON

Expérience professionnelle de 12 ans en achats et approvisionnements :

suivi et négociations avec les fournisseurs

prospection, homologation, partage de marché

étude de projets

approvisionnements matières premières (chimique, textile et emballages), validation des demandes d'achats, saisie des commandes dans l'ERP MFGPRO, suivi de l'execution.

supervisation des approvisionnements pièces de rechange, consommables, services et transports

intervention sur le progiciel de gestion, saisie des données

des fournisseurs et des articles : création, modification

mise à jour des prix et délai.

suivi des contrats : entretien, contrôles réglementaires, services : vérifier l'execution des prestations qualité, délai

assurer les renouvellements, résiliations, appels d'offre.

qualité : évaluation des fournisseurs, établir le bilan auprè du comité qualité : performances, axes de progrès

Suivi du processus achats et des actions d'amélioration

gestion des remarques qualités et des réclamations

actualisation des procédures.



Mes compétences :

Achats

Approvisionnements

Matières premières

Mfgpro

Qualité

Textile