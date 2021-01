Catherine CHOLLIER

Mes débuts dans le milieu industriel m'ont permis d'être en relation avec les différents services (comptabilité, logistiques, laboratoire, atelier, planning, marketing), de collaborer aux différents projets de la société dans le but de développer les performances. Véritable lien entre le client et l'usine, pour la gestion des priorités, des litiges, des campagnes des nouvelles collections...

Aujourd'hui, je souhaite intégrer une société dynamique qui m'offre des opportunités de carrières et de participer à son développement.



Mes compétences :

SAP

Lean office

Microsoft Office

SAPHIR