Martine CHEVALIER

LES DOMAINES DE COMPETENCES DE L'AGENCE



Nous accompagnons nos clients à chaque étape de leur vie, qu'ils soient particuliers, professionnels ou entreprises. Dans cette logique, nous nous appliquons à répondre au mieux à leurs besoins de solutions et services en assurance.



Notre agence présente 3 départements spécialisés pour mieux accompagner nos assurés :



Le département des PROFESSIONNELS et ENTREPRISES vous apporte toutes les solutions professionnelles : responsabilité civile, responsabilité civile du dirigeant, flotte auto, bâtiment, décennale, risque industriel, risques spéciaux, prévoyance, retraite, santé collective, Indemnités de fin de carrière et licenciement, ...



Le département PATRIMONIAL vous accueille pour un bilan complet, évaluation des droits à la retraite, bilan patrimoniale, proposition et mise en place de solutions complètes.



Le département des PARTICULIERS, compétent en matière d'assurances automobile, habitation, santé, BANQUE (prêt, compte bancaire, livrets ,...) et assurance vie.



L'agence compte actuellement 6 personnes.



Mail :Agence.chevaliermantes@axa.fr



Mes compétences :

Chef d'entreprise

Assurance

Protection sociale

Assurance vie

Management

responsabilite civile professionnelle

risques industriels

responsabilité du dirigeant d'entreprise