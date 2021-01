Réalisatrice et scénariste de films, metteure en scène et écrivain, Martine Chifflot-Comazzi est l'auteure de six films diffusés sur TLM, KTOtv et programmés aux Rencontres Cinématographiques du Charolais-Brionnais (Bourgogne du Sud).

Docteure hdr en philosophie, elle a professé à l'Université Lyon 1. Elle mène des recherches autour de la notion d'âme dans la philosophie antique et médiévale. Conférences et séminaires à propos des "Imaginaires de la vie et de la mort".







