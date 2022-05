Docteure, habilitée à diriger des recherches, professeure agrégée de philosophie, Martine Chifflot est écrivain, auteure d'ouvrages de philosophie, pédagogie, histoire des religions, poésie, théâtre.

Professeure honoraire de l'Université Lyon 1. Elle a aussi enseigné à Lyon 2 et Lyon 3 (universités). Sanskrtitise, indianiste, traductrice, spécialiste du vedânta et de l'hindouisme.

Formatrice à L'Espe de Lyon 1. Pédagogie, éthique et épistémologie. Esthétique théâtrale et cinématographique.

Comédienne. Réalisatrice de films. Metteure en scène.



Mes compétences :

Conférencier

Animation de formations

Communication

Mise en scène

Enseignement universitaire

Réalisation de films