Martine CHOTARD

Infirmière pendant 11 ans puis Cadre Infirmier diplômé pendant 13ans. Intervenante en Institut de formation infirmière. Tutrice ou Correcteur de mémoire de fin de cycle infirmier, après une carrière de plus de 17 ans en milieu hospitalier, j'ai quitté l'hopital pour une nouvelle orientation professionnelle tournée vers les personnes vieillissantes.



Directrice d'établissemnt pour personnes âgées dépendantes depuis 2003.

J'ai accompagné des projets de restructuration dans deux de mes établissements.

Je pratique le management participatif.

Je travaille en réseau avec les partenaires sociaux du département dans lequel j'exerce.

Je suis capable de monter un budget, de réaliser un CA. De monter un dossier de convention tripartite et de la négocier.

J'ai de grandes capacités humaines.

Je écrit un ouvrage "Pour une éthique de l'hospitalité en maison de retraite" qui sortira d'ici à la fin de l'année.

Depuis 2011 je suis directrice d'un institut de formation paramédical (aides-soignants, auxiliaires de vie, gestes d'urgence paramédicaux, etc.)



Mes compétences :

Ecoute

Empathie

Éthique

Informatique

Organisée

Qualité

Rigoureuse