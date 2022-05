Martine COFFINET

Après avoir travaillé une dizaine d'années sur le marché international, plus particulièrement dans le secteur du tourisme, j'ai commencé l'enseignement par la formation professionnelle,à destination des chefs d'entreprises et cadres, désireux d'établir des échanges commerciaux avec l'Espagne ou l'Amérique Latine, en espagnol :

formation à la langue et la culture des marchés hispanophones.

Responsable de la gestion et du développement du département espagnol dans différentes structures, j'étais également en charge d'analyser les besoins du demandeur et d'établir un projet de formation et son devis.

Par la suite j'ai naturellement évolué vers la formation en école de commerce, initiale ou en alternance.