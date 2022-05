Martine COLIGNON

-Plasticienne:Array



-Psychothérapeute (médiation graphique et picturale). CMME,centre hospitalier sainte-Anne Paris. Service des consultations spécialisées (TECC ART). Psychiairie adultes



-Superviseur



-Auteur: articles et ouvrages sur la médiation artistique dans les champs psychiatrique et psychosocial (WWW.cairn.info)



-Chargée de cours à Paris V-René Descartes



-Chargée de formation



-Responsable de l'association ARBOR (interventions dans le champ psychosocial). Soutien thérapeutique. Atelier Santé Ville du 20ème arrdt de Paris



Mes compétences :

Art

Conseil

Psychiatrie

Psychothérapie

Santé

Management

Formation

