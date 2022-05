Martine COLLIGNON

Depuis 1992, je suis artisan creatrice de bijoux fantaisies en graines tropicales, turquoise, coco, perles africaines etc....je cree, je fabrique et je commercialise mes produits sur la Guadeloupe et un peu sur la France metropolitaine....J'ai remporté en 2010, le 2eme prix du concours regional à la creation d'entreprise, secteur artisanat, au Conseil Regional de Guadeloupe. Je cherche toujours de futurs partenaires commerciaux sur la France et l'Europe, la Caraibes....Mes creations sont entierement réalisées à la main avec des graines d'arbres, buissons, lianes, recoltées en Guadeloupe. Je pratique egalement la replantation de toutes ces especes tropicales, afin de preserver l'environnement.



Mes compétences :

Creation reparation toutes realisations demandées