Valérie POUDRAY

Je vous propose de mettre en place, coordonner et suivre des enquêtes en SHS liées aux dynamiques territoriales. J'utilise des procédés d'analyse qualitative et quantitative de données et des méthodologies de recherche-action. Je réalise également des opérations de valorisation de la recherche (coordination éditoriale, séminaires, expositions...) . Mes thématiques privilégiées sont la transformation de l'action publique et la conduite du changement, la conception de projet de territoire, la jeunesse, le tourisme et l'évaluation collaborative. Je suis titulaire d'un doctorat en géographie sur les dynamiques de transformation de laction publique, où une attention particulière fut octroyée à analyser la place, lapport et les limites du design dans celles-ci. Attentive aux signaux faibles, aux pas de côté, mon attention se tourne aujourd'hui sur l'habiter des territoires.