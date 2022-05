Martine COMPAN-LEBOCQ

Très sensible aux valeurs du mieux vivre, du mieux consommer, du mieux produire, attentive à une stratégie tournée vers les technologies innovantes, et le service aux clients, je m'épanouis et me passionne à travailler dans des activités commerciales.



Mon sens aigu de la négociation, ma connaissance de la technicité des produits, mon sens de l'écoute et du conseil me permettent de nouer des liens forts et d'établir un partenariat de confiance avec les décideurs et utilisateurs.



Mon leitmotiv : chercher et atteindre la meilleure satisfaction possible des clients.

Je prends plaisir à proposer des solutions sur mesure. J'ai développé un réel savoir-faire auprès d'une clientèle exigeante, tout en restant attentive aux aspects de performance et d'optimisation du chiffre d'affaires.





Mes compétences :

Vente

Gestion des priorités