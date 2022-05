Martine COSSON

Après une expérience professionnelle étoffée en management, contrôle de gestion, ressources humaines, services généraux, achats et gestion administrative - dans l'agroalimentaire (Nestlé Waters France), le conseil (Navfco, CGAALR) ou l'industrie (MPB) - j'ai obtenu une MSG afin d'élargir mes compétences dans les domaines de la gestion analytique et de l'analyse financière, pour devenir Responsable Administratif et Financier de PME. J'ai intégré la société Arkadin global conferencing en mars 2007.

Depuis 2010 je maîtrise également le secteur médico-social en tant que Responsable RH & Comptabilité dans un EHPAD /PSDP puis Chef de Service Gestion Administration & Logistique (depuis janvier 2014) pour le compte de FAM, SAMSAH et SAVS du groupe ADAGES.



Mes compétences :

Contrôle de gestion

DAF