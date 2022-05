Martine COURGNAUD - DEL RY

Journaliste depuis une quinzaine d'années, notamment dans la presse destinée au secteur public local, j'ai également été responsable de communication dans divers organismes.



À la recherche d'une nouvelle collaboration (rédactrice en chef, chef de rubrique, journaliste, responsable éditorial...), je vous apporte des compétences complètes en presse écrite.



Passionnée par l'écriture, très attachée à la langue française et à la qualité des documents écrits, je sais mettre en valeur tous types d'informations : vulgarisation technique ou juridique, environnement, Tic, tourisme, collectivités locales, sujets de société...



Ayant été rédactrice en chef de plusieurs supports (presse et communication institutionnelle), je maîtrise la conception de médias, internes ou externes :

- veille et recherche de sujets,

- interviews,

- animation de comités de rédaction,

- suivi des contributions,

- secrétariat de rédaction,

- collaboration avec graphistes et imprimeurs

- ...



Mes différentes fonctions m'ont apporté rigueur et ouverture d'esprit, en me permettant de côtoyer des milieux professionnels très variés : élus, chefs d'entreprise, consultants, urbanistes, sociologues, juristes...



Mes compétences :

Rédaction

Conception de média

Animation de comité de rédaction

Interviews

Relations Publiques