Martine CRAMET

Directrice de plusieurs établissements médico-sociaux (IME et SESSAD pour jeunes autistes, SESSAD, Équipes mobiles pour adultes autistes) mon parcours professionnel s'est déroulé principalement dans le milieu sanitaire , en psychiatrie, et auprès de différents publics.

Mon expérience m'a permis également de développer des compétences de formatrice, et mon intérêt pour le développement de nouvelles réponses dans le champ sanitaire ou médico-social m'a amenée à collaborer avec des acteurs européens pour enrichir les pratiques professionnelles.

Ayant travaillé sur plusieurs projets dans le milieu sanitaire et médico-social (notamment sur le concept d'équipe mobile sanitaire et/ou médico-sociale), je reste très intéressée par toutes les expériences novatrices en matière d'inclusion des personnes en situation de vulnérabilité. Dans ce contexte, je suis à l'écoute de toutes opportunités.



Mes compétences :

Conduite du changement