Martine DE LA TAILLE

. 10 ans en entreprise : gestion, communication, création d'évènements.



. 16 ans, directrice de division lycée dans un grand groupe scolaire parisien. Plus de 250 élèves chaque année et une cinquantaine de professeurs. Gestion, pédagogie, organisation et politique générale du niveau en lien avec mes collègues de l'équipe de direction et en partenariat avec les parents.

Un métier passionnant mais l'envie de faire autre chose et d'aller plus loin dans ma "pratique de coach" ....



. Une formation théorique au métier de coach depuis 2005 (International Mozaik)



. Sept 07 : création de l'entreprise VAZY

J'accompagne particuliers (jeunes et adultes) et professionnels vers l'atteinte de leur objectifs aussi bien profesionnels que personnels.



En parallèle, j'ai effectué une mission de coachings collectifs et individuels auprès de cadres seniors en recherche d'emploi.



Depuis Juin 2009, membre fondateur de l'association TRACE TREMPLIN



Janvier 2010 et Janvier 2011, stand et participation au Salon de l'ADREP enseignement supérieur.



Et toujours l'entreprise VAZY





Ma formation :

Licence et Maîtrise en Sciences de l'Education à l'Institut Supérieur de Pédagogie de Paris.

3 ans de formation à l'Ecole International Mozaik (coaching)

Membre de l'ICF (International Coach Federation) 2005 - 2008

Praticienne PNL (Institut Repères)2009

Conduite de bilans de compétences (RH France)2010

Maître-Praticienne PNL (Institut Repères) 2011



Mes compétences :

Bonne capacité de communication et d'écoute

Bonne capacité d'analyse

Creative

Dynamique et positive

Aime bâtir et aider l'autre à se construire