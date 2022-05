Martine DE PORET

Une carrière bancaire orientée sur la gestion des risques, la surveillance des engagements et la gestion de projets bancaires entreprises.



Mes différentes fonctions m'ont permis d'appréhender les enjeux commerciaux de la clientèle d'entreprises et de développer des compétences approfondies en gestion des risques et en financements bancaires. J'ai travaillé dans des environnements nationaux et internationaux. J'ai une expérience managériale de plus de 10 ans. Je parle couramment l'anglais.



Ouverte aux changements, j'ai travaillé sur différents projets qui ont été couronnés de succès. J'ai ainsi développé une offre de financement de LBO destinée à la clientèle de PME (approche commerciale et risques, dispositif, documentation juridique, formation et accompagnement du changement).



Je conçois le métier de Responsables Risques comme un métier d'écoute, d'analyse, de synthèse, de négociation, de prise de décision, de conviction et d'expérience. Toute décision doit intégrer la relation commerciale avec le client, être étayée et expliquée pour permettre l'adhésion.



Mes compétences :

Gestion du risque

Banque de détail

Ressources humaines

Gestion de projet

Animation de formations

Analyse financière

Gestion budgétaire

Études marketing

Management

Marketing bancaire