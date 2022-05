Diplômée de KEDGE Business School Marseille et Sciences po Aix en Provence, Martine de Saint Romain développe depuis plusieurs années une expertise en formation, repositionnement professionnel et coaching au sein d’organismes publics, d’entreprises privées et dans le monde du sport.

Elle intervient en accompagnement individuel et d’équipes pour optimiser les performances en management et Ressources Humaines.



Spécialités:

* Tourisme d'affaires

* Organisation et animation de séminaires et conventions

* Formation management inspirée du sport de haut niveau



Centres d'intérêt: nautisme - montagne - tennis



Mes compétences :

Team building

Coaching

Formation

Organisation et animation de sémaires d'entreprise