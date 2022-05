Martine DELCOUR

Il n'y a pas d'âge pour apprendre. J'ai soixante sept ans et j'ai obtenu mon DESS ou Master II en 2002. J'ai choisi la gérontologie comme spécialité.J'aime me former afin d'être en phase avec les changements sociaux. Pour moi, le Sujet est biopsychosocial, sans oublier l'impact de la culture et de la religion.

J'ai découvert la thérapie EMDR récemment et je la pratique avec de bons résultats.

J'aime aussi faire de la Formation pour les personnels soignants des EHPAD, sur la "bientraitance, la communication avec les séniors, les accompagnants naturels et/ou professionnels.

J'aime aussi transmettre ce que j'ai appris et partager avec les autres ce qu'ils ont à m'apprendre.

Je participe tous les ans au forum des métiers organisé par ETOUPSY où je parle de mes expériences professionnelles. J'écoute, c'est vrai mais je réponds.



Mes compétences :

Créativité

Humour

Disponibilité

Adaptabilité