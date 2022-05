Martine DENIS

Ecrivain public, je vis au Blanc-Mesnil. J'ai exercé en qualité d'écrivain à la Mairie du Blanc-Mesnil ,j'aidais les personnes qui avaient des difficultés avec la langue française, notamment avec l'écriture, la rédaction d'un courrier, d'une médiation avec les administrations, la constitution des dossiers et le droit des étrangers ...... Aujourd'hui, vous pouvez me contacter au 06-23-20-11-89, âgée de 63 ans, retraitée, j'ai décidé de continuer ce travail que j'aime en tant qu'indépendante. Cette profession très ancienne est réapparue depuis quelques années dans notre Société où l'écrit et les tâches administratives sont omniprésents.



Mes compétences :

L'ecoute

Sens du travail bien fait

L'écriture