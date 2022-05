Martine DESMOULINS

La première partie de ma carrière dans la publicité1979-1989 s'est déroulé dans les services medias de grandes agences comme Havas conseil,Synergie , FCB entres autres comme successivement chargée d'études puis responsable et directrice media .



A compter de 1989, date de naissance de mon deuxième enfant , je passe en régie comme directrice de clientèle chez Interdeco puis chez Publiprint ( Figaro magazine ), enfin chez Psychologies en 1997 pour m'occuper du lancement du titre avec succès sur la marché français comme directrice de publicité et ce pendant 10 ans .



J'ai une formation bac + 5 universitaire ( DESS MARKETING PUB celsa ET MAITRISE DE GESTION PARIS I).

Je suis depuis juin 2010 directrice de la publicité de CLES en charge du lancement de ce nouveau magazine appartenant à Jean Louis et perla Servan-Schreiber



Mes compétences :

Accompagner