Martine DEWAELE-CHAPUT

Bonjour,

je travaille depuis 30 ans dans le domaine de la formation professionnelle, dans le domaine de l'insertion auprès de jeunes et d'adultes,j'apprécie ce milieu professionnel très enrichissant, jesuis quelqu'un de curieux, dynnamqiue, polyvalente et adaptable, je travaille en totale autonomie comme en groupe

j'ai deux enfants, des animaux etune maison avec un grand espace où je peux exercer ma passion du jardinage (tonte, taillage deshaies, plantations de fleurs..... )j'ai beaucoup d'autres centres d'intéret, j'aime toujours apprendre et devoir me remettre en question