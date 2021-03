Martine DORIVAL

Consultant AMOA transformation numérique métier Comptabilité Contrôle Audit, RH / Chargé d'affaires interne

Disponible immédiatement, entreprise (inter)nationale, environnement multiculturel et intergénérationnel



Mouton à 5 pattes, génération X qui adore échanger, évoluer avec les générations Y et Z, grande adepte des digital workplace et de télétravail. Après quelques années d'expérience (25) en tant qu'utilisateur du SI et compte tenu de la numérisation des fonctions comptabilité, contrôle, finance et RH des entreprises, j'ai souhaité mettre à profit cette expérience pour être facilitatrice dans le cadre de cette (r)évolution numérique.



Mon adaptabilité, ma vision globale et mon fort intérêt pour le système d'information sont des atouts pour analyser et optimiser les processus, autant de challenges et opportunités à relever pour conduire le changement.



Vous avez des valeurs fortes, moi aussi, faisons les se rencontrer !



#Comptabilité #Audit #Social #Fiscal #Trésorerie #Gestion #Supervision #Liasse Fiscale #ERP #Anglais #Reporting #Excel #Changement/Transformation #Digital

#Lead #Conviction #Avenante #Détachée/Recul #Ouverte #Tolérante #Participative #Multitâche

#Conceptuelle #Créative #Synthétique #Improvise #Initiative #Réactive #Expressive #Risque

#Prince² #IFRS16 #Mouton5pattes #CouteauSuisse



Mes compétences :

ERP

Management

Gestion de projet

Droit social

Informatique (paramétrages logiciels comptables)

Fiscalité des entreprises

Ressources humaines

Sage Accounting Software

SAP EBP

SAP

Reconnaissance

Oracle

Cash management

Finance d'entreprise

Gestion financière et comptable