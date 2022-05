Martine DRUEZ

Depuis 2013, consultante formatrice freelance. Ainsi, je peux pleinement me concentrer sur les domaines du développement du capital humain. Ma passion et mon domaine d'expertise m'amènent vers l'amélioration continue de la qualité de vie au travail, de la prévention et la gestion des risques psycho-sociaux à destination des Managers et des Collaborateurs.



De 2010 à 2013, Directrice de projets AMPLITUDE



Ma mission : Comprendre vos enjeux et mettre en oeuvre avec vous les solutions RH les plus efficientes.



Mes réalisations :



- Conduite de projets de formations managériales, commerciales, comportementales, pédagogiques (ingénierie des modules, animation et pilotage, évaluation et suivi).



- Mobilisation du management autour des démarches RH.



- Ingenierie de contrats de professionnalisation.



- Ingénierie de formation (ludique, inductive) et d'écoles internes(management, vente).



- Construction et animation de conventions et séminaires d'entreprise.



Mes compétences :

Assertivité

Formation

formation management

Gestion des conflits

Leadership

Management