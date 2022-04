Florence LECOMTE

Management de transition RH, Coach de transition professionnelle, Conseillère en bilan de compétences,

Ex Secrétaire Générale expérimentée dans le Management de sites et d’équipes. Compétences avérées dans la Finance, la Gestion Administrative ; les Ressources Humaines ; Le Marketing ; La Logistique ; L'Organisation ; l'Informatique et le Conseil.



Coach&Way est un cabinet de coaching, de conseil et de formation.

Nous vous accompagnons vers vos succès en optimisant vos performances individuelles et collectives.

Nous délivrons nos prestations en français et/ou en anglais en France et à l'International.



Mes compétences :

Gestion

Coach

Organisation

Logistique

Informatique

Trésorerie

Ressources humaines

Conseil

Coaching d'équipe

Coaching individuel

Coaching de managers

Formatrice

Coaching de dirigeants