Florence LECOMTE

Chargée de clientèle en Risques Spéciaux, assurances Evenementielles et assurances des collectivités locales chez un Agent AXA.



En parallèle de cette activité professionnelle, je participe au développement commercial de l'entreprise d'un artisan Mouleur d'Art.



Un message ci dessous de cet artiste dans l'âme et passionné de cette activité.



Bonjour,



Depuis 1991, en qualité d'artisan d'art, agréé par la Chambre des Métiers de l'Artisanat du Val-de-Marne, référencé au RMN (Réunion des Musées Nationaux), nous réalisons des moulages pour de nombreux artistes sculpteurs qui nous confient la réalisation de reproductions de leurs œuvres en résine, en résine bronze ou en plâtre (série limitée à 12 exemplaires).



Nos moules sont utilisés par des fondeurs d'art (Susse fondeur...) pour des reproductions en bronze.



Nous comptons également dans notre clientèle des musées (Rueil-Malmaison, Arenenberg, Compiègne...).



Enfin, nous pouvons réaliser des moulages sur nature (actuellement des empreintes de mains de personnalités pour un projet de France 5). Mais également les décors, supports pour les théâtres, télévision , le cinéma, les défilés de mode etc…



Nous vous proposons de réaliser, des moulages, résines, des décorations d'art, sculptures. Ces créations peuvent être réalisées en bronze, résine pour des décorations d'intérieures ou extérieures.

Fort de notre passion et de notre expérience dans le domaine de l'art , nous nous tenons à votre disposition pour toutes études gratuites de vos projets



Nos réalisations : moulage de monuments commémoratifs de la bataille d'Angleterre par Paul DAY (Londres), moulage et tirages en résine de personnages de Walt Disney pour la réalisation de dessins animés, restauration en résine bronze de sculptures monumentales de Philippe SCHRIVE (église de Notre-Dame de Gravenchon)...



Espérant avoir le plaisir de vous rencontrer très prochainement,



Respectueusement et Artistiquement,



Christophe BLARY

christophe.blary@gmail.com



Mes compétences :

Art

Assurance

Assurances

Assurances IARD

Evénementiel

IARD

Moulage

Patine