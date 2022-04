François TILLOT

Voici notre dernière "news"

Notre catalogue de prestation est maintenant enrichi d'une nouvelle rubrique, la ​"Boîte à outils RH" .

Ce concept de "Boîte à Outils" correspond à la mise en place de dispositifs très opérationnels sur plusieurs thématiques RH, accompagnés de la mise à disposition d'outils développés par nos soins sur base bureautique.

Ainsi, nos clients sont-ils à même de gérer au plus vite ces activités, par la constitution d'une base de données et l'accès à des extractions pré-configurées ou à des tableaux de bord.



Les thèmes traités portent sur :

- l'entretien d'évaluation et de performance : formulaire d'entretien, base d'historisation et tableau de bord

- l'entretien professionnel : formulaire d'entretien et base d'historisation (rendue obligatoire par la loi de 2014 sur la formation professionnelle)

- la gestion de la formation : outil de gestion et tableau de bord

- le document unique d'évaluation des risques professionnels avec le DUMAKER@aster : référentiel, base de données et plan de prévention



Nous rencontrons un certain succès car cette approche permet à nos clients de bénéficier très rapidement d'un dispositif complet et opérationnel sous réserve de quelques adaptations à leur contexte.



Enfin, ce type de prestation peut s'intégrer, en tout ou partie, dans le cadre d'une convention de formation.



Si vous même ou certaines des entreprises que vous connaissez sont susceptibles d'être intéressées, je vous remercie par avance de me contacter ou de leur faire connaitre Aster !



