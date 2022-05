Martine DUPUIS

Depuis ma mise en retraite, je me suis investie dans le bénévolat auquel je consacre 2 jours par semaine ; Toutefois, si aider son prochain c'est bien, j'aimerais reprendre une activité salariée sur 2 ou 3 jours par semaine pour garder le contact avec l'extérieur, avec le monde des affaires et dynamiser mon budget mensuel !

je reste à l'écoute et étudierai tout "travail d'appoint temporaire" entrant dans mes compétences, par exemple ;

- du secrétariat juridique : j'ai travaillé au cours de ma carrière dans l'étude d'un huissier de justice entre autres,

- de l'intérim : mon parcours administratif, mon sens de l'organisation et de la méthode, mon dynamisme et ma disponibilité sont des atouts pour rendre mon adaptation immédiate

- du secrétariat médical : dans notre région rurale, les médecins se déplacent autant qu'ils reçoivent et leur regroupement peut requérir l'aide d'une secrétaire expérimentée

- un CDD en entreprise pour pallier "au pied levé" à une absence, à un travail d'appoint, à une étude particulière ou exceptionnelle etc...

à vous lire pour toute proposition .....





Mes compétences :

Dynamisme

Organisation

Polyvalence