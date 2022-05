Martine DUPUIS

Spécialisée en communication graphique print et web, ma société "ma p'tite boîte" propose un accompagnement suivi des entreprises dans le développement de leur communication.

Conseil, réalisation et suivi dans les domaines :

De l'édition (plaquettes - logos - chartes graphiques - dépliants - catalogues - affiches...)

De la promotion on et off-line (mailings - newsletters - bannière animées - site web)

Et aussi P.L.V., packaging, illustration...