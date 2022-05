Martine DURET 51 ans

317 La côte Mariée, 3 enfants

69510 Thurins



Permis B + véhicule

martineduret@voila.fr



CONSEILLÈRE EN INSERTION PROFESSIONNELLE

Attentive, Réactive, Sens de la recherche



CHAMPS D’EXPERTISE

• Entretiens conseils pour demandeurs d'emploi et salariés en reconversion professionnelle

• Accompagner la recherche de solution en animation de groupe et suivi individuel

- Public – 26 ans et adultes

- Orientation professionnelle

- Passation et analyse de questionnaires de personnalité

- utilisation Pass Avenir

- Animation d'ateliers en Technique de Recherche d’Emploi

- Dynamisation et aide à la prospection, contact employeurs

- Gestion candidathèque et portefeuille d'offres d'emploi, mise en lien

- Participation à l'organisation d' évènements annuels autour de l'emploi : journée proximité emploi- formation et jobs d'été

- Responsabilité de la plateforme mobilité : aides financières, location scooters, aide au permis.

- Participation au groupe de travail mobilité dans le cadre du CTEF Rhône sud.



o Administrer les dossiers,

o Coordonner le secteur orientation adulte

o Concertation avec les partenaires extérieurs

o Participer au recrutement des formateurs

o Planifier des actions de formation et du temps de travail de 30 formateurs



EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Conseillère en insertion professionnelle -Communauté de communes Mornant depuis 2009

Conseillère en insertion professionnelle - DEFI FORMATION, M2SCONSEIL, 2005 - 2009

Coordinatrice et formatrice en insertion professionnelle – CFEU, Lyon 8 1986 - 1996



AUTRES EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Assistante administration des ventes et des achats, C.M.S. INDUSTRIE, Ste Foy l’Argentière 2001 - 2004

(Fabrication d’ensembles électroniques)

Assistante bureautique, J.M.F, Villeurbanne 1985 - 1986

(Bureau d’étude en électricité industrielle)

Hôtesse d’accueil, S.L.C., Lyon 3 1983 - 1985

(Immobilier)

Animatrice socio-éducative, Centre social, Thizy 1980 - 1983

(Enfants, Préadolescents et adolescents)



FORMATION

Titre Conseillère insertion professionnelle,delivré par VAE, AFPA Rillieux 2011

Formation Atelier T.R.E./ANPE – CRDC 2006

Formation au logiciel d’orientation PASS AVENIR 2006

Approfondissement pédagogique – AFPM, Marseille 1990

Baccalauréat littéraire (niveau) 1979



Mes compétences :

Coordination