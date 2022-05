Martine EKILIBRE

Je donne des cours de Do-In et de Relaxation à des adultes et des enfants sur la région Toulonnaise.



J'organise régulièrement des stages de Wuo Tai sur Toulon (83), ainsi que ponctuellement dans d'autres régions. Pratique d'osthéo danse.



Je donne des séances individuelles de Shiatsu en cabinet ou a domicile.

Le shiatsu se pratique sur une personne habillée de vêtements souples.

Il s'adresse à tout le monde et plus particulièrement aux personnes stressées, fatigués, problèmes de sommeil, digestion, maux de dos, ...

Dans un cadre propice à la détente vous pourrez laisser vos tensions s'évacuer. Vous resortirez apaisé et ressourcé.



J'interviens en entreprise.

J'interviens également lors d'évènements particuliers comme la journée du Japon et à la )journée du Qi-Qong...



Mes compétences :

Shiatsu

Wuo Tai

Cours collectifs

Formation