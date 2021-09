Fabienne BELLARBRE

COMPRENDRE, TRANSMETTRE, CREER ...



- le son juste pour le chanteur,

- le mouvement juste pour le danseur,

- l'exercice juste pour le professeur,

- le mot juste pour le traducteur.



Certifiée en méthode pilates en 2004, j'enseigne soit en cours privés (sur machines pilates ou à domicile), soit en cours collectifs dans les entreprises.

Mes cours sont basés sur le travail de conscience corporelle.

Je pratique aussi le vinyasa flow yoga, le feldenkrais et le streching postural.

Voir mon site personnel : www.coachpilates.fr.



Danseuse et chanteuse : expérience artistique sur scène, en France et à l'étranger, pendant plus de vingt en danse contemporaine et en chant (danseuse-chorégraphe en compagnie indépendante, chanteuse soprano lyrique en choeurs de chambre, théâtre musical).

Enseignement artistique et ateliers de création avec tout type de publics : projets "danse à l'école", jeunes en milieu scolaire en zones d'éducation prioritaire, adultes amateurs, jeunes adultes handicapés mentaux....



Actuellement :

- coach pilates indépendante

- danseuse contemporaine et chanteuse : Ensemble A

- chanteuse : choeur de chambre LTV

- traductrice indépendante - traduction éditoriale et littéraire - spécialisation : sociologie, sciences politiques, psychologie sociale, éducation, beaux-arts



Mes compétences :

Danse

Chant

Spectacle vivant

Coaching sportif

Pilates

Yoga

Chi qong

Feldenkrais

Bien être

Langues étrangères

Beaux Arts

Dessin

Peinture

Opéra

Traduction

Enseignement artistique

Ecriture