Martine ESCOUT

J'ai essentiellement travaillé dans le BTP en début de carrière, c'est à dire de 1986 à 1992 (ETANCHEITE OCCITANE, CLOTURE LANGUEDOC)

En juillet 1992, j'ai été embauché chez COFATHEC SERVICES (anciennement appelée SOMETH ex filiale de SHELL, rachetée par Gaz de France) comme assistante du directeur d'agence.

Depuis la fusion survenus en 2010, j'ai intégré le service exploitation et je suis notamment en charge du suivi des indicateurs exploitation, de l'organisation et la gestion des réunions d'initialisation, de la gestion du prestataire en charge de l'accueil téléphonique et physique de l'agence de l'organisation des séminaires exploitation, etc.



Mes compétences :

Initiative

Motivation

Organisation