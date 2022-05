Martine FADEUR

Dernier poste occupé : Assistanat et gestion d’une équipe : 1 Directeur Associé, 4 Consultants (multi Practice)

- J'ai pu participé et assisté sur des Projets « Développement des Compétences » : interviews candidats, prise de notes, rédaction de synthèse

- Pendant plusieurs années j'ai été responsable et j'ai assuré la gestion des Appels d'Offres (A.O) traités, avec un regard/ contrôle Qualité avant envoi

- J'ai créé et animé des sessions de formation de Groupes sur la transmission du Savoir-Faire et du traitement des A.O.

- J'ai assuré l'accompagnement individuel de personne (initiation/perfectionnement) du logiciel PowerPoint

- Sur plusieurs années, j'ai assuré la gestion, la coordination, la logistique et le suivi de gros projets "Formation" Clients (français et étranger) de plusieurs KF.

- Pour un grand groupe public français, j'ai été l'interlocuteur privilégié et agent de liaison entre les acheteurs Paris et Province (Directions, DRH, Entités, Régions) et les consultants en répondant avec réactivité et anticipation à chaque demande et besoin dans l'urgence. Dans ce cadre, j'ai organisé la planification des sessions d'entretiens des candidats avec les consultants.

- Pour la partie administrative des contrats, j'ai élaboré, utilisé des conventions de formation, puis assurer la liaison/ l'interface avec les organismes payeurs (OPCA, OPCALIA)

- Dans le cadre de différents projets, j'ai assuré la conception, la réalisation de supports visuels/pédagogiques, ou de marketing

- Fréquemment j'ai géré et priorisé les urgences de chacun des managers

- Mensuellement, j'ai assuré l'administratif, le reporting, les frais et la liaison vers le service interne comptable

- Au quotidien, j'ai effectué la gestion des agendas, des déplacements, des voyages, des réunions, des déjeuners/diners



Voici mon Profil et la déclinaison de mes compétences comportementales.



Depuis toujours, j'ai le sens du service et le goût de la pédagogie pour le transfert de mes acquis et savoirs auprès de mes collègues.

D'un naturel sociable & volontaire, j'ai l'esprit d’équipe et suis disponible.

Je suis à l'écoute des autres, mon sens de l'Observation et mon intuition sont une source de satisfaction.

Autonome et Réactive dans la vie professionnelle, j'ai l'esprit d’initiative et d'action.

Ma créativité toujours en éveil (professionnellement ou personnellement) se conjugue très bien avec mon goût de l'artistique en général.

Je bénéficie d'une aisance rédactionnelle avec un esprit analytique et synthétique.

J'ai le sens de la réflexion et de la rigueur (Responsable Qualité Administrative des Appels d'Offres).



Mes compétences :

Conceptualisation

Gestion des priorités

Mise en page

Gestion de projet

Coordination de projets

Gestion de la relation client

Créativité

Pédagogie

Analyse des besoins

Esprit analytique

Rigueur

Esprit d'initiative

Autonomie professionnelle

Anticipation