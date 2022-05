Je suis une "jeune" retraitée trop passionnée par mon métier pour le laisser tomber... si tôt. Je viens donc de lancer mon auto-entreprise (mfpro) en tant qu'écrivain public et relecteur-correcteur. Ma langue maternelle est le français. Je travaille à mon domicile et m'engage à respecter les délais exigés par mes clients.



Je propose aux professionnels des secteurs presse, édition, communication, Internet, ainsi qu'aux traducteurs, associations et particuliers, tout travail de correction (proofreading) et réécriture de texte (rewriting): lecture critique, rédaction/correction – orthographe, grammaire, syntaxe, ponctuation, césure, contrôle et application du code typographique – cohérence du texte.



Ma formation est celle d'une traductrice-interprète en anglais-italien-espagnol, mais je sors de près de 20 ans de travail en tant que relectrice-correctrice éditoriale au sein d'une grande maison d'édition.



Merci de me contacter si vous pensez pouvoir faire appel à moi : martine.farina@wanadoo.fr



Consultez mon blog :

amour-de-la-langue.overblog.com, qui vous donnera quelques aperçus supplémentaires de mes compétences.



N'hésitez pas à me contacter au 01 60 02 25 35 ou 06 14 77 07 42.



