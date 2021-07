Martine FERRER

Prendre un temps pour soi.......



gestion du stress et de la douleur,

confiance en soi,

préparation aux examens,

accompagnement des malades et de leur famille,

amélioration du sommeil

développement personnel,

prévention des RPS et des TMS en entreprise.

conférences.



Je vous invite à visiter mon site pour mieux me connaître... et à me contacter pour prendre rdv.

http://sophrologietoulouse.wixsite.com/sophrologie



Séances en Entreprise:

gestion du stress du personnel, motivation, créativité, prévention des risques psycho sociaux, cohésion d'équipe, performance..... (devis sur demande)



Séances individuelles, ciblées sur une problématique qui vous est propre,

Séances hebdomadaires en groupe,

Méditation de pleine conscience tous les 1er samedi de chaque mois.



En cabinet, à Marseille , près d'Allauch et de Plan de Cuques.



Il est facile de se garer gratuitement

ou bien bus 4 ou 4B, arrêt Olives village



La répétition des exercices permet daffiner vos ressentis et den prendre plus conscience.



Mes compétences :

Adaptabilité

Écoute active

Relations humaines

Coaching

Communication

Risques psychosociaux

Gestion du stress