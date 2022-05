Martine FLOC'HLAY

Diplômée d'une double maîtrise en gestion et communication, j'évolue depuis 20 ans, dans l'univers du luxe, Art de vivre, design, joaillerie, Hôtellerie et Tourisme.



Mes compétences:

- CONCEVOIR, ORGANISER & COORDONNER LES EVENEMENTS: salons, expositions grand public, congrès, séminaires, opérations spéciales, actions culturelles



- ELABORER LES STRATEGIES DE COMMUNICATION



- MANAGER LES PRESTATAIRES EXTERNES & LES EQUIPES INTERNES



- DEVELOPPER LES VENTES / GRANDS COMPTES



J'ai créé en 2005, ma propre structure de conseil en communication et organisation d'événements.

J'ai également initié et orchestré en Chine, un ensemble d'expositions-vente en partenariat avec des clubs d'affaires chinois. Une initiative soutenue par l'Ambassade de France à Pékin. Un réseau de contacts que je continue à entretenir depuis 3 ans.



Depuis 2 ans j'accompagne la créatrice de robe de mariée couture, Célestina Agostino, sur la direction opérationnelle, administrative et financière de son activité sur-mesure.

Nous venons de créer une ligne de prêt à porter luxe spécifiquement pour l'international et pour laquelle j'orchestre la commercialisation sur le marché USA et europe.



