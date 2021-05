Fabrice BOUNIOL

Titulaire du Certificat de qualification professionnelle Gestionnaire de biens immobiliers, je m'oriente vers le métier de gestionnaire de copropriété.Je m'appuie sur les connaissances que je viens d'acquérir et mes domaines de compétences : Coordination des activités liées aux bâtiments et biens d’équipement, optimisation des moyens généraux, appels d’offre, qualification et sélection des prestataires, budget, support informatique.



Mes compétences :

Internet

AMOA

Téléphonie mobile

Gestion achats Informatiques

Autonomie professionnelle

Management