Plus de 15 ans d’expérience dans le management de projets et d’optimisation de la relation d’un

panel clients BtoB et BtoC, en particulier par le biais de la formation



Rigoureux et organisé, disposant d’un excellent relationnel, pédagogue, sens aigu de la qualité

de service et de l’engagement



Spécialisations : Formation, pédagogie, accompagnement personnel,



Mes compétences :

relation client

pédagogie

formation