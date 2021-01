Sébastien HOFFMANN

PORTFOLIO Directeur artistique digital - UI Designer Freelance

http://tinyurl.com/LPS-portfolio



LES PETITS SUISSES (UX design et branding multi-canal) est un studio de création graphique qui fonctionne comme un collectif soudé autour de valeurs fortes : pragmatisme, rigueur et créativité.



Cet ensemble réunit des compétences graphiques (WEBDESIGNERS, FLASHEURS, MAQUETTISTES, ILLUSTRATEURS, PHOTOGRAPHES, TYPOGRAPHES ou VIDEASTES), mais aussi des compétences techniques permettant le développement en HTML, CSS, XML, JAVASCRIPT, PHP, FLASH AS3, FLEX ou bien encore AIR.



Cette structure garantit la fiabilité, la cohérence et une meilleure créativité sur tous les projets multi-canaux. Le studio se positionne comme une agence de communication traditionnelle mais propose aussi des solutions doutsourcing réactives et complètes pour les structures de plus grandes tailles.



REFERENCES

20 Minutes, Alsyon, Altima, Apec, Arval, Axance, BNP, Crédit Foncier, Diet-Avenue, Disneyland Paris, DocVadis, Express Marché, Française des Jeux, France-Lease, GrDF, Hypertexte, ING, Inserm/CRNS, Jakaa, JobFact, Klépierre, La Redoute, Mappy, Motorlegend, Netfective, Nextidea, Pierre & Vacances, Pleinchamps, S-Planet, Sidaction, SOPRA group, SQLI group, Supermarchés Match, Trip Teaser, Total Gaz, Unibail, Voyages SNCF, Waff etc.



Mes compétences :

Ergonomie

Web design

W3C

Graphic design

Communication

Outsourcing

IHM

Enseignement

UX design

Management

Responsive design

Tablet Apps design

Smart Phone Apps design

Direction artistique