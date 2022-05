Martine FOUCHER

Je pratique le magnétisme aussi par téléphone ou avec une photo. je termine la séance par un massage crânien aux H.E de circonstances. je pratique le QI ou CHI. suivant la demande et la réception des énergies de chacun, je suis a votre écoute. j'ai soigner des exémas des zona voir culotte du diable des fibromyalgie des entorses et souvent par téléphone et bien d'autre encore.

une séance peu durer entre 30 et 60mn car souvent après le massage crânien,on s'endort .

ensuite dans le calme et devant un thé si vous le désirez , se seras la séance pendule .

je soigne les animaux, souvent les chiens et surtout les miens.

tout cela avec gratitude et dans l'amour qui est la puissance divine .





Mes compétences :

magnétiseuse