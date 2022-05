Martine GIRA

Chef comptable, responsable , j'ai déjà visité quelques postes, mais il faut avant tout que je puisse m'investir dans ce que je fais, et que je puisse le faire de façon sereine.



Je crois en la simplicité du genre humain, et reconnais à chacun des qualités ...



De formation générale, j'ai poursuivi des études de droit et économie, sans obtenir le diplôme : j'ai travaillé à mi-temps en terminant mes études et n'ai pas soutenu le mémoire; ensuite, j'ai été prise par ma vie professionnelle et familiale.

J'ai repris des études -*par correspondance-et ai validé en 2007 des UV de comptabilité et économie, 2008 UV droit des sociétés, droit social,systeme d'information et de gestion,compta approfondie.Je désire continuer



Mes compétences :

Afrique

Natation

Nature