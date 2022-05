Sonia BELMAR

Issue de la filière commerce internationale, j'ai travaillé dans différentes sociétés à dimension internationale (emballage, microélectronique). Depuis 11 ans, j'ai intégré le secteur de la métallurgie où j'ai pu me spécialiser dans le traitement de surface trimétal et plus récemment dans la fabrication et commercialisation d'enceintes de confinement en inox. J'ai eu la responsabilité du service marketing, de la communication, des relations publiques, du développement export et de la recherche de représentants étrangers.



Actuellement, je gère le site de Saint Priest pour le groupe MetPro présent dans le monde entier et spécialiste de l'emballage anticorrosif. Je m'occupe des achats, de l'administration des ventes et des relations avec les distributeurs.



Mes compétences :

Management, commerce international, strategie comm

Vente

Packaging

Management

Lean IT

Leadership

Informatique

Direction générale

Développement commercial

Administration des ventes